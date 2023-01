Ultime Notizie – Iran | Khamenei | “In Occidente donne abusate | falsa difesa loro diritti”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Gli occidentali affermano sfacciatamente di essere sostenitori deidelle, mentre lì sono ancora sottoposte alla schiavitù e al traffico sessuale. Tra l’altro, in società in cui i governi hanno anche legalizzato l’omosessualità”. Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell’, l’ayatollah Ali, incontrando a Teheran alcune esponenti del mondo femminile della Repubblica islamica. Nel corso del suo intervento,non ha risparmiato critiche aspre all’, accusandolo di presentarsi come “portabandiera deidelle”, mentre in realtà “scaglia fendenti contro ladignità”. Senza fare riferimento alla morte di Mahsa Amini e alle proteste innescate dal suo decesso, la Guida Suprema ha auspicato ...

