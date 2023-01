Ultime Notizie – Caro bollette | la ricetta francese contro stangata prezzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Misure generalizzate per i consumatori per limitare i rialzi in bolletta al 15% in media, circa 20-25 euro al mese (entro i 300 euro l’anno dunque) fino a fine giugno o per tutto l’anno, dipende dai casi. E’ questa lail, mentre in Italia le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme per ladi quasi 2mila euro per il rialzo del gas reso noto dall’Arera (+23,3% a dicembre) e il governo destina comunque 2/3 delle risorse della manovra (21 miliardi)i rincari energetici. L’arsenale della Franciagli aumenti ha previsto la proroga dello scudo tariffario introdotto nel 2021 per il gas e nel 2022 per l’elettricità. Questa misura, secondo quanto indicato dal governo, limiterà il rialzo delle ...