Ultime Notizie – Caltanissetta | sequestrano e picchiano un tredicenne | in carcere due 15enni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Due quindicenni sono stati arrestati dai carabinieri diper aver sequestrato in un garage e picchiato per un’ora e mezza un. La misura cautelare del collocamento in un istituto penitenziario minorile è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni dia seguito di un’articolata attività investigativa coordinata dal procuratore della Repubblica per i minorenni Rocco Cosentino e condotta dalla Sezione operativa dei carabinieri. I due quindicenni sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nel mese di settembre, avrebbero attirato con l’inganno all’interno di un garage, di proprietà di uno dei due, un ...

Corriere Roma

Ci risiamo. Lo scenario delle Pm 10 in aria non è positivo per Roma . Le condizioni attuali confermano che c'è una quantità di polveri sottili superiore a quella prevista dalla legge un po' in tutta l'...Lo scenario è quello di un'allerta antiterrorismo arancione , con tutte le misure precauzionali che ne derivano. Roma si prepara ai funerali del Papa emerito con la mente a quelli di Papa Giovanni ... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione Tanti gli assenti ma l’allenatore blucerchiato ci crede: “Ce la giocheremo. Siamo pronti a lottare, testa fredda e cuore caldo”. Nuytinck e Lammers in pole ...Uno storico top club della Premier League ha messo gli occhi su Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Milan: cosa succederà