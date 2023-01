Ultime Notizie – Brasile | imprenditore italiano ucciso davanti alla sua gelateria

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Unè statoa colpi d’arma da fuocodi cui era socio a Marechal Deodoro, località marittima situata nella parte centro-settentrionale del. L’uomo, scrive il sito del quotidiano O Globo, era un 52enne originario di Casale Monferrato identificato come Fabio Campagnola. Secondo il giornale, che cita alcuni testimoni, Campagnola è stato colpito da colpi di arma da fuoco a seguito di un litigio per futili motivi, forse per il posizionamento di un carretto di churro. A sparargli sarebbe stato un militare in pensione, proprietario di un b&b. La moglie del pensionato sarebbe stata arrestata per aver istigato il marito ad aprire il fuoco. Campagnola lascia due figli: uno adulto e uno di 7 anni. Adnkronos, ENTD, ...

