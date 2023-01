Ultime Notizie – Ascolti tv | podio prime time a ‘Pattini d’argento’

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con il filmvisto da 2.933.000 telespettatori pari a uno share del 18,2%. Secondo gradino delper Rai3 con il film ‘Sister Act – Una svitata in abito da suora’ che ha totalizzato 1.865.000 telespettatori e uno share del 10,1%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘Natale da chef’ che è stato visto da 1.727.000 (share del 10,5%). A seguire, su Italia 1 il film ‘Un’impresa da Dio’ è stato visto da 1.191.000 telespettatori (share del 6,4%) mentre su Retequattro ‘Zona Bianca’ ne ha interessati 902.000 raggiungendo uno share del 6%. Su Rai2 il film ‘Charlie’s Angels’ ha totalizzato 886.000 telespettatori e uno share del 5% mentre su La7 il film ‘Schegge di paura’ è stato visto da 507.000 telespettatori (share del 3,1%). Chiudono gli ...

Corriere della Sera

I visitatori dello stand LG al CES 2023 , dal 5 all'8 gennaio, potranno sperimentare tutte leinnovazioni dell'azienda. Iscriviti alla newsletterStando allestime pubblicate dall'Ufficio studi di Confindustria moda per Federorafi, l'export di settore ha toccato quota 5,8 miliardi di euro, il 29,7% in più rispetto al 2021. In ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra: Mosca prepara la risposta all’attacco di Makiivka In questa edizione: Rincari, aumenta la bolletta del gas, Il lungo omaggio dei fedeli al Papa emerito, Test Covid ai viaggiatori, l'ira di Pechino, Migrant ...Ormai manca solo una settimana al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne, ma intanto sta girando una segnalazione su Riccardo Guarnieri sui social.