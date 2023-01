UFFICIALE – Stankovic dovrà fare a meno di un difensore contro il Napoli | out per squalifica

Tutto Napoli

Allenatore :. Arbitro : Maresca di Napoli. Assistenti : Dei Giudici e Margani di Latina. Quarto: Zufferli di Udine. VAR : Nasca di Bari. AVAR : Paganessi di Bergamo. Note : ...Allenatore :. Arbitro : Maresca di Napoli. Assistenti : Dei Giudici e Margani di Latina. Quarto: Zufferli di Udine. VAR : Nasca di Bari. AVAR : Paganessi di Bergamo. Note : ... UFFICIALE - Samp, un’assenza per Stankovic verso il Napoli: out un difensore per squalifica I blucerchiati sono i prossimi avversari del Napoli e proprio contro gli azzurri, il tecnico Stankovic dovrà fare a meno di Bruno Amione. Il difensore argentino è stato ammonito durante la sfida con ...Il Napoli si sta preparando al match contro l'Inter. Ufficializzata, in queste ore, un'assenza che ha il sapore della beffa. Cosa è accaduto.