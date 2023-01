Ufficiale il OnePlus 11 | specifiche tecniche e prezzo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il11 è: il nuovo top di gamma del produttore cinese è stato finalmente presentato, anche se solo nel mercato cinese. Il device vanta uno schermo LTPO AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120Hz, rapporto 20,1:9, schermo-scocca 92,7%, 525ppi, supporto AOD 1Hz, Dolby Vision, protezione occhi e Corning Gorilla Glass 7. Il device è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, con 12/16GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di storage interno UFS 4.0. La scocca posteriore è realizzata in vetro, mentre il telaio in lega di alluminio. Non manca il supporto dualSIM, come le connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C e GPS. La parte audio include due microfoni, due speaker, il supporto Dolby Atmos e lo Spatial Audio. Presenti anche l’HyperBoost 2.0 ed il lettore di impronte digitali per la ...