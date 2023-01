UFFICIALE – Biglietti Napoli-Juventus in vendita da oggi

CalcioNapoli24

A partire dalle ore 10 di domani 4 gennaio saranno messi in vendita idegli Anelli Superiori dei distinti e delle curve per la gara Napoli - Juventus, 18esima giornata in programma il 13 gennaio. La vendita avverrà per una quota determinata di tagliandi che ...In queste prossime ore dovrebbe esserci il comunicatodella SSC Napoli per iNapoli Juventus 2023 . Dopo la lunga sosta dei Mondiali la squadra di Spalletti giocherà due partite ... UFFICIALE - Napoli-Juve, biglietti settori superiori in vendita da ... La SSC Napoli comunica che a partire dalla giornata di oggi sono in vendita i biglietti per il match tra Napoli e Juventus ...A margine della presentazione di Claudio Ranieri, nuovo tecnico del Cagliari, ha preso la parola il ds rossoblù Nereo Bonato. Ecco un estratto.