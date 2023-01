Ue verso l’obbligo di tamponi già alle partenze dalla Cina | oggi il vertice | l’ipotesi di restrizioni per i non vaccinati

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È attesa una stretta sulle regole anti Covid, daialla partenzamascherine in volo, per i viaggiatoriall’Europa dalUe in programma4 gennaio18.30 del meccanismo integrato europeo di rispostacrisi (Ipcr). La riunione era stata convocatapresidenza svedese dell’Ue, dopo i crescenti allarmi arrivati dal Paese asiatico sulla crescita di contagi e vittime per la pandemia con la fine della politica “zero Covid” decisa da Pechino. Già ieri alla vigilia del, l’orientamento emerso dai ministri nazionali della Salute e la Commissione europea è stata quella di imporre ai viaggiatori in partenzadi mostrare un test ...