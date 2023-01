Ue | nessun patto sui migranti durante la presidenza svedese

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ladel Consiglio dell’Ue, dunque nei primi sei mesi del 2023, “non ci sarà alcunsui”. È quanto ha preannunciato oggi al Financial Times, l’ambasciatore della rappresentanza permanente della Svezia presso l’Unione europea, Lars Danielsson.i sei mesi delladi turno dell’Ue, affidata alla Svezia, non ci sarà alcunsuiNell’agenda di Stoccolma per l’Ue, che per i prossimi sei mesi presiederà il Consiglio europeo, “c’è un maggiore sostegno all’Ucraina” e, ha aggiunto Danielsson, “realismo sul libero mercato per bilanciare chi cerca di inondare l’Europa di aiuti di Stato”.a difficoltà è attesa rispetto al supporto all’esecutivo di ...

Non ci saràeuropeo sui migranti fino al 2024. La nuova presidenza svedese, che guiderà i lavori del Consiglio Ue per il prossimo semestre, mette subito le mani avanti: "Faremo sicuramente avanzare ... Migranti, lo schiaffo al governo Meloni della Svezia sovranista: "Nessun patto fino al 2024" L'ambasciatore della rappresentanza permanente della Svezia presso l'Ue, Lars Danielsson, presenta in un colloquio con il Financial Times il semestre ...