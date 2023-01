Ue | introdurre obbligo test da Cina prima del viaggio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Gli Stati Ue sono "fortemente incoraggiati aper tutti i passeggeri in partenza dallaagli Stati membri il requisito di uncovid - 19 effettauto non oltre le 48 oredalla ...

RaiNews

Gli Stati Ue sono "fortemente incoraggiati aper tutti i passeggeri in partenza dalla Cina agli Stati membri il requisito di un test covid - 19 effettauto non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina". E' tra le decisioni del ...... chi vorrà viaggiare dal Paese verso l'Unione avrà l'di un tampone negativo fatto prima ... ha annunciato che gli Stati membri dell'Ue sono 'fortemente incoraggiati' ail requisito di ... Ue: introdurre l'obbligo di tampone per i viaggiatori dalla Cina prima della partenza Il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato di introdurre il tampone obbligatorio per coloro che provengono dalla Cina.L'Ue tira dritto per limitare l'onda della nuova tempesta Covid in Cina: chi vorrà viaggiare dal Paese verso l'Unione avrà l'obbligo di un tampone negativo fatto ...