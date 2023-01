Ue | introdurre l' obbligo del test Covid dalla Cina prima della partenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) BRUXELLES (ITALPRESS) – L'Unione Europea ha raccomandato agli Stati membri di, per tutti i passeggeri in, il requisito delnegativo al-19 effettuato non più di 48 ore. E' quanto comunicatopresidenza svedese del Consiglio Ue al termineriunione dell'Ipcr, il meccanismo integrato europeo di risposta alle criside, dedicata ai controlli dei passeggeri in arrivo. L'IPCR ha anche raccomandato ai passeggeri di indossare mascherine sui voli da e per la.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

RaiNews

I Paesi membri vengono "fortemente incoraggiati" al'di un test anti - Covid entro 48 ore prima dell'imbarco, così come controlli casuali all'arrivo ed esami a campione delle acque ...... chi vorrà viaggiare dal Paese verso l'Unione avrà l'di un tampone negativo fatto prima ... ha annunciato che gli Stati membri dell'Ue sono 'fortemente incoraggiati' ail requisito di ... Ue: introdurre l'obbligo di tampone per i viaggiatori dalla Cina prima della partenza L'Ue tira dritto per limitare l'onda della nuova tempesta Covid in Cina: chi vorrà viaggiare dal Paese verso l'Unione avrà l'obbligo di un tampone negativo fatto ...La decisione presa alla riunione del meccanismo integrato di risposta politica alle crisi (Ipcr) per affrontare l'aumento dei casi Covid-19 in Cina ...