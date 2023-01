Udinese-Empoli | le formazioni ufficiali | Caputo dal 1?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 16a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Serra della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Saccenti, e dal quarto uomo Rapuano. VAR e AVAR saranno rispettivamente Valeri e Abbattista. Calcio d’inizio alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. A secco di vittorie dallo scorso 3 ottobre, l’ha intenzione di ottenere i tre punti questa sera per ricominciare il 2023 nel migliore dei modi. In ottava posizione, la compagine friulana parte con i favori del pronostico contro unalla ricerca di una vittoria per allontanarsi dalle zone pericolose. Mister Sottil proverà a fare affidamento sulla vena realizzativa di Beto per provare ad avere la meglio sui toscani. Il ...

Mondo Udinese

Alla Dacia Arena, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 34*; Lazio*, Roma* e Inter 30; Atalanta* 28;24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna* 19; Lecce* 18; Salernitana* ed17; Monza e ... Udinese-Empoli / Sottil: “Scordiamoci il passato. Deulo l’unico da valutare” Dopo il pareggio conseguito contro il Monza, la Fiorentina occupa momentaneamente il decimo posto della classifica di Serie A. Il tutto attendendo il risultato che farà l'Empoli ...L’Empoli sblocca subito il risultato alla Dacia Arena contro l’Udinese. Al 3' imbucata per Caputo che arriva quasi sulla linea di fondo ma mette in dietro per Baldanzi che calcia di prima intenzione e ...