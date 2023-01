Udinese Empoli in streaming gratis? Guarda la partita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 20.45. Sfida fra due squadre che a inizio stagione puntavano alla salvezza, ma ora viaggiano in acque più tranquille con la zona pericolosa ben distante. Addirittura i L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio*, Roma* e Inter 30; Atalanta* 28;24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna* 19; Lecce* 18; Salernitana* ed17; Monza e ......1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 1 ROMA - BOLOGNA 1 - 0 CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA INTER - NAPOLI ore 20.45La sfida tra Udinese e Empoli si gioca mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky Bilancio in equilibrio nelle u ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olimpico va in scena il match valido ...