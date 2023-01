Udienza Generale 4 gennaio | Papa Francesco | “Benedetto XVI | grande maestro”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In attesa delle esequie funebri delemerito, pellegrini di tutto il mondo stanno rivolgendo il suo ultimo saluto aXVI. Citando questo omaggio,chiede a tutti i fedeli di unirsi a questa preghiera unanime. All’interno della catechesi del mercoledì, inoltre, un nuovo appello per il “martoriato popolo ucraino“. Nella Basilica di San Pietro pellegrini e fedeli di tutto il mondo stanno rivolgendo il loro omaggio e l’ultimo saluto alemeritoXVI. Ricordando la forza e l’importanza di questa preghiera unanime,, prima di iniziare la sua catechesi in occasione dell’, chiede di pregare ancora perRatzinger. In questa occasione ...