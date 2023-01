TGCOM

La guerra inè giunta oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, al giorno 314. Il presidente Volodymyr, in un video pubblicato nella serata di ieri, ha dichiarato che la Russia sarebbe pronta a un nuovo ...Si terrà oggi l'importante colloquio telefonico fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e i presidenti die Russia,e Putin. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco ucraino nel centro di addestramento russo di Makiivka. I soldati uccisi, secondo il ministero della Difesa della ... Ucraina, Zelensky: "Rafforzare la difesa, l'offensiva russa deve fallire" | Media: esplosioni a Sebastopoli in Crimea “Sono passati solo due giorni dall’inizio dell’anno e il numero di droni iraniani abbattuti sull’Ucraina ha già superato gli 80. E nel prossimo futuro, questo numero potrebbe aumentare”, evidenzia Lo ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 315. In mattinata sono state segnalate esplosioni a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città della Crimea, regione annessa unilateralmente dalla Russia. Lo ...