(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Mosca, 4 gen. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 89sono statinell'attacco nell'orientale avvenuto il giorno di Capodanno. Tra loro c'era il vice comandante del reggimento, il tenente colonnello Bachurin, ha detto il ministero in una nota. L'attacco ha avuto luogo domenica poco dopo la mezzanotte contro una scuola professionale che ospita coscritti, nella regione di Donetsk, secondo resoconti sia ucraini che filo-. Lunedì il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 63sono statiquando l'ha usato i razzi Himars per attaccare un edificio dove erano presenti soldati. Il ministero ...

La Svolta

04 gen 00:39 A Makiivka 89 morti, "localizzati a causa dei cellulari"a 89 morti il bilancio ...russa deve fallire" Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di rafforzare la difesa. 'Non ...invece la percentuale di positivi , che passa da 15,8% a 18,6%. Continuano i monitoraggi ... Aggiornamento Emergenza profughi provenienti dall'Attualmente a Piacenza sono 2.118 i profughi ... Ultimo'ora: Ucraina: sale a 89 bilancio militari russi uccisi a Makiivka Alla stazione, le Ferrovie hanno messo una grande lavagna dove le persone segnano i desideri per il 2023. La piccola Olga prende un gesso e scrive: «Pace per il mio Paese e per il mondo» ...(Adnkronos) – “La vita è sopravvalutata”, bisogna essere pronti a morire. Mentre sale il numero di soldati russi morti sul fronte ucraino, la televisione russa invita a non aver paura della morte, con ...