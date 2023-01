Ucraina | Macron | “Sostegno fino alla vittoria | mandiamo carri armati leggeri”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – “al ritorno della pace in Europa, il nostroall’non si indebolirà. L’ho confermato al presidente Zelensky: la Francia forniràe continuerà il suoin termini di difesa aerea”. Lo scrive su twitter il presidente francese Emmanuel, dopo il colloquio avuto con il presidente ucraino in cui ha annunciato l’invio a Kiev diAmx-10 Rc. Secondo quanto si legge in una nota dell’Eliseo,ha ribadito l’incrollabiledella Francia all’per il recupero della sua piena sovranità e ...

Agenzia ANSA

Con un tweet, il presidente della Repubblica francese Emmanuelha confermato il prossimo invio indi 'veicoli corazzati da combattimento leggeri', già annunciato nel corso di una ......l'. In parole povere, il blocco occidentale della UE era rimasto ancora una volta "con le mani in mano" mentre la narrazione di Victoria Neuland si esauriva, lasciando che "leader" come... Ucraina:Macron sente Zelensky e annuncia invio di nuove armi - Ultima Ora (Adnkronos) – “Fino alla vittoria, fino al ritorno della pace in Europa, il nostro sostegno all’Ucraina non si indebolirà. L’ho confermato al presidente Zelensky: la Francia fornirà carri armati legge ...Emmanuel Macron, nel corso di un colloquio telefonico di circa un'ora e mezza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, gli ha annunciato che la Francia consegnerà all'Ucraina dei "carri da combat ...