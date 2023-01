Ucraina | Kiev | uccisi quasi 109 000 soldati Russia da inizio guerra

Mosca: "Traditi dai cellulari": "Russia prepara attacco da est e nord" Intanto, sul fronte ucraino, i preparativi per il trasferimento dei sistemi missilistici antiaerei Patriot sono ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Putin manda nel Mediterraneo la prima nave con i supermissili ipersonici, Putin deve ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Mobilitare l'opinione pubblica tedesca per convincere Berlino a interrompere il sostegno all'Ucraina, con l'obiettivo a lungo termine, di frantumare la compattezza del fronte ...