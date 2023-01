Ucraina | intelligence | ' Russia perderà fino a 70mila soldati nei prossimi mesi'

Corriere della Sera

L', ha proseguito il portavoce, è 'sicura' che Mosca cercherà ancora di catturare la regione di Donetsk e farà di tutto per mantenere il suo corridoio terrestre sulla costa ...Il ministero della Difesa russo, che normalmente non ammette perdite, riferisce di 89 morti ma l'parla di 400 vittime (e 300 feriti). Sono i milblogger, i blogger militari pro - ... «Putin in cura per un cancro a febbraio»: il report dell’intelligence danese Il portavoce dell’intelligence militare ucraina, Andrii Cherniak, ha spiegato che l’esercito russo perderà fino a 70.000 uomini nei prossimi 4-5 mesi, ma il Cremlino sembra essere “pronto” ad affronta ...Gli attacchi in Russia potrebbero proseguire e verificarsi sempre più in profondità nel paese. A dirlo in un’intervista esclusiva a Abc News è il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budano ...