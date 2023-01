Ucraina | il capo dell’intelligence di Kiev | «Putin ha il cancro e morirà presto Vinceremo nel 2023»

Adnkronos

... città dell'orientale che si trova di fronte a Zaporizhzhia . Ildell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko , ha riferito che 'i russi hanno colpito ......stata una lotta di potere all'interno del servizio di Intelligence per eccellenza dell', l'... anche se il presidente in un primo momento aveva deciso di non firmare l'allontanamento del... Ucraina, capo 007: "Putin ha il cancro e morirà presto" Due droni sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea russo sul mare vicino all’aeroporto di Belbek, vicino a Sebastopoli. Continuano quindi le esplosioni in Crimea, che sta diventando un nuovo f ...La Russia probabilmente «continuerà le operazioni offensive quest'anno» anche se potrebbe perdere decine di migliaia di suoi soldati nei prossimi mesi. Lo ha detto il ...