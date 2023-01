Ucraina | Gb | ' munizioni probabilmente vicine alloggi truppe a Makiyivka'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Londra, 4 gen. (Adnkronos) - "Data l'entità del danno, esiste una possibilità realistica chefossero immagazzinate vicino aglidelle, che sono esplose durante l'attacco creando esplosioni secondarie". Lo scrive l'intelligence britannica riferendosi all'attacco ucraino del 31 dicembre che ha causato la morte di 89 soldati russi, quando è stato colpito un edificio scolastico nella città di, controllata dai russi, vicino alla città di Donetsk, che la Russia aveva quasi certamente rilevato per uso militare. "L'esercito russo ha un record di depositi dinon sicuri da ben prima della guerra in corso - scrive su Twitter il ministero della Difesa di Londra - ma questo incidente evidenzia come le pratiche non professionali contribuiscano all'alto tasso di vittime ...

Il Sole 24 ORE

Sembra che l'ecatombe sia stata dovuta al deposito diche vi era celato. Mosca ha parlato ... entro febbraio, documentari sull'offensiva di Mosca in. Il ministero della Cultura dovrà '...Secondo altri, alla stazione venivano scaricati HIMARS MLRS eper esso, e c'erano anche ... L'ha annunciato ufficialmente il numero totale di prigionieri che ha restituito in scambio ... Ucraina ultime notizie. Nuovo allarme aereo in Ucraina, «minaccia missilistica da Est». Russia in ... «Solo degli inetti possono ammassare le munizioni all'aperto, sotto un tendone. Gli ucraini non hanno colpito direttamente la caserma, per loro è stato sufficiente far… Leggi ...Londra, 4 gen. (Adnkronos) – “Data l’entità del danno, esiste una possibilità realistica che munizioni fossero immagazzinate vicino agli alloggi delle truppe, che sono esplose durante l’attacco creand ...