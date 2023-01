Ucraina | esplosioni a Sebastopoli | in Crimea Gli 007 | «La Russia perderà 70mila soldati»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Altra notte di terrore in. Diversesono state udite questa notte ae nelle zone limitrofe della città, in. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito su Telegram che la difesa aerea è stata attivata nella città sul Mar Nero almeno due volte. Secondo Radio Svoboda alcunesi sono verificate vicino all’aeroporto di Belbek. Successivamente, il governatore diMykhailo Razvozhaev ha dichiarato che «in mattinata, il sistema di difesa aerea ha abbattuto due Uav sul mare nell’area di Belbek»., lacontinuerà l’offensiva Secondo il portavoce dell’intelligence militareAndrii Cherniak,laprobabilmente «continuerà ...

