Ucraina | capo 007 | “Putin ha il cancro e morirà presto”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, si dice certo che il presidente russo Vladimirabbia ile “”. “E’ malato da molto tempo, sono sicuro che abbia il. Penso chein fretta. Spero”, ha detto Budanov in un’intervista all’emittente americana Abc. Alla domanda se l’intelligenceabbia ottenuto questa informazione da fonti vicine a, Budanov ha risposto di sì. “Questa guerra deve finire prima della sua morte… vinceremo nel 2023”, ha poi assicurato. A suo parere, la morte diporterà ad un cambiamento di potere in Russia. “Non dovremmo spaventarci di questa trasformazione, perché sarà un ...

Andrii Razin ,del battaglione di costruzione di volontari "Dobrobat": "Abbiamo un canale di Telegram e un sito Web a cui possono unirsi le persone che vogliono prendere parte ai lavori. I ......dell'intelligence non ha voluto rispondere alla domanda se siano stati gli ucraini ad attaccare con i droni l'aeroporto militare russo di Engels, a 1200 chilometri dalla frontiera con l'. ... Due droni sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea russo sul mare vicino all'aeroporto di Belbek, vicino a Sebastopoli. Continuano quindi le esplosioni in Crimea, che sta diventando un nuovo f ...