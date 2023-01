Ucraina | altre esplosioni in Crimea Mosca | “Abbattuti due droni a Sebastopoli vicino all’aeroporto”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Duesono statidal sistema di difesa aerea russo sul maredi Belbek,. Continuano quindi lein, che sta diventando un nuovo fronte caldo della guerra in. “In mattinata, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto due velivoli senza pilota sul mare nell’area di Belbek, tutti i servizi funzionano normalmente”, ha dichiarato il governatore della città Mikhail Razvozhaev. Lesono state udite adurante la notte. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito su Telegram che la difesa aerea è stata attivata nella città dellaalmeno due volte. Raid su Nikopol ...

Sky Tg24

Secondo Radio Svoboda, nella serata di ieri ci sono stateesplosioni vicino all'aeroporto ... città dell'orientale che si trova di fronte a Zaporizhzhia, ha riferito il capo dell'...... Zelensky ha reso nota la data del prossimo vertice Ue -, il 3 febbraio a Kiev. Fuori dalla ufficialità, i leader avrebbero parlato della fornitura di' armi adeguate'() , e di un ... Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Media: "Esplosioni a Sebastopoli in Crimea". LIVE Esplosioni questa mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Anche i residenti di Simferopoli hanno sc ...Lo ha detto il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andrii Cherniak, aggiungendo che i russi «capiscono che perderanno» sul campo di battaglia, ma non hanno intenzione di porre fine alla ...