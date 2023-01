(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le forze armate ucraine stanno pianificando una ”seria” in. Lo ha detto il generale Kirill Budanov, capo dell’intelligence di, nel corso di una intervista all’Abc, spiegando che l’è quello di ”liberare l’intero territorio” ucraino dalla presenza russa e di ”sconfiggere completamente la”. I combattimenti saranno ”più intensi a marzo”, ha previsto Budanov, precisando che aspre battaglie sono previste anche ”in Crimea e nel Donbass”. Pur senza rivendicarne la paternità, Budanov ha previsto che gli attacchi in territorio russo avverranno sempre più in profondità. Intervistato dall’emittente americana Abc, il capo dell’intelligence non ha voluto rispondere alla domanda se siano stati gli ucraini ad attaccare con i droni l’aeroporto militare russo di ...

...in Iran sarebbero stati reclutati per combattere al fianco dell'esercito russo in. I ... 04 gen 14:12Kiev: Mosca invia nuove unità militari in Crimea La Russia sta ridistribuendo nuove unità ......e Stati Uniti. Ci aspettiamo il dispiegamento di Patriots il prima possibile. Preparativi per il trasferimento di questi sistemi è già iniziato', ha aggiunto. 2023 - 01 - 04 11:41:51 Gli... Ucraina, 007 Kiev: "Grande offensiva in primavera, obiettivo Russia sconfitta" Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Media: 'Esplosioni a Sebastopoli in Crimea'. LIVE