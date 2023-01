Tutti quasi gratis sui mezzi pubblici nel 2023 | chi avrà il maxi-sconto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ci sono città in cui i biglietti nelaumentano di 10, 20 centesimi o ancora di più. E altre dove prendere l'autobus diventa praticamente. Quest'anno girare suia Bari converrà. Non...

Today.it

Il corpo sembrascomparire, così scomposto in frammenti. Solo l'orecchio, l'organo con cui ci ... In fondo siamofigli delle stelle. Siamo anche noi le stelle. Siamo noi con il nostro corpo ...Ha insegnato alla Chiesa che non si può inseguire la popolarità ai costi, svendendo il ...includendolo, nella famosa Dichiarazione dell'11 febbraio 2013 . Facendo "un passo indietro e ... Tutti (quasi) gratis sui mezzi pubblici: il caso Bari Eliminata la processione pubblica, la salma non indosserà i simboli petrini per distinguere l’emerito dal Pontefice regnante. Benedetto XVI ...Nel corso di 'Calciomercato l'originale, è intervenuto l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga: " Se parlo del Napoli mi viene in mente l’immagine del gruppo. Tutti parlano di Kvara, ma è un gruppo che ...