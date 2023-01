Tutte le delegazioni religiose ai funerali di Benedetto XVI Ultimo giorno di omaggio per i fedeli video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ledi altre religioni saranno presenti domani mattina aisolenni diXVI in piazza San Pietro. Intanto durante il settimo edial Papa Emerito fervono i preparativi per l’allestimento delle esequie. Ci sarà una rappresentanza della comunità ebraica di Roma e interverranno anche esponenti musulmani. AidiXVI ledi altre religioni L’Imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, ha fatto richiesta e “velocemente – spiega – ho ricevuto il benvenuto”. L’Unione buddisti italiani è “dispiaciuta” ma, come fa sapere Filippo Scianna in partenza per l’India, non potranno essere presenti. “Saremo presenti spiritualmente in piazza San Pietro”. Pallavicini ...