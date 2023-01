Turista accoltellata | Aleksander Mateusz Chomiak si dichiara estraneo ai fatti

Open

"Non sono io quella persona". Così Aleksander Mateusz Chomiak, il senzatetto polacco di 24 anni fermato ieri per aver accoltellato a Roma unaisraeliana, ha negato di essere l'uomo ripreso nelle immagini che documentano l'aggressione e si è dichiarato innocente. Lo ha riferito il suo legale, l'avvocato Francesca Rena, al termine ...Leggi anche Arrestato il clochard che ha accoltellato unaalla stazione Termini L'accusa nei confronti del ventiquattrenne, fermato a Milano da due carabinieri liberi dal servizio, è tentato ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto (ANSA) - MILANO, 04 GEN - "Non sono io quella persona". Così Aleksander Mateusz Chomiak, il senzatetto polacco di 24 anni fermato ieri per aver accoltellato a Roma una turista israeliana, ha negato di ...