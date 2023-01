Turista accoltellata a Termini | il senzatetto nega di essere l’aggressore

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ai primi interrogatori dopo lo stato di fermo, Aleksander Mateusz Chomiakogni responsabilità nell’accoltellamento allaisraeliana Abigail Dresner. I fatti lo vedrebbero fortemente indagato come aggressore della giovane 24enne,presso i locali della stazionedi Roma mentre era intenta a fare dei biglietti per il treno alle biglietterie automatiche. A far pendere le responsabilità su Chomiak, ci sarebbero i video rilevati dalle telecamere di sicurezza della stessa stazione ferroviaria, che lo immortalano in volto e successivamente nell’atto di accoltellare la giovane donna., Aleksander Chomiak: “Quello non sono io” Agli interrogati che le Forze dell’Ordine gli stanno facendo, Aleksander Mateusz Chomiak ...

