Turista accoltellata a Termini | il pm | ' Chomiak è pericoloso e può colpire ancora'

Open

Il clochard aggressore dellaisraelianaa Roma , il 23enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, fermato martedì a Milano, è 'socialmente pericoloso ' e potrebbe colpire ancora. Il pm, nel chiedere la convalida ...- Il senzatetto fermato ieri a Milano potrebbe avere problemi psichici. Il giovane, riferiscono gli inquirenti, vagava da mesi come una sorta di 'fantasma' in Italia. Chiesta la convalida del ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto Il clochard aggressore della turista israeliana accoltellata a Roma, il 23enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, fermato martedì a Milano, è "socialmente pericoloso" ...Era un fantasma che si aggirava per l’Italia, dicono gli investigatori. Niente telefono né fissa dimora, nessun documento tranne un foglio rilasciato un mese fa dalla polizia ...