Turista accoltellata a Termini | il fermato nega | Non sono io l' aggressore

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Quello nei video nonio. Non ero aquella sera. I coltelli li uso per vivere da senzattetto. Il mistero di Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne senza fissa dimora polacco accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento a una coetaneaisraeliana alla stazionedi Roma la sera del 31 dicembre, s'infittisce nel giorno in cui avrebbe dovuto chiarirsi. Il giovane ha risposto alle domande del Gip di Milano, Natalia Imarisio,ndo ogni addebito. Nelle ore precedenti di fronte ai carabinieri e al sostituto procuratore di Milano, Enrico Pavone, aveva fatto scena muta. Nessun movente o dinamica dei fatti era emersa per sua bocca. In carcere a San Vittore per l'interrogatorio si è mostrato "tranquillo", racconta l'avvocato d'ufficio Francesca Rena, anche di fronte ai video ...

Open

...di una donna colpita con un sasso per essere intervenuta in difesa di unamericano, che stava per essere raggirato da una borseggiatrice. L'"esecuzione" a Termini: così è statal'...... ha riconosciuto e bloccato, alla stazione Centrale di Milano, Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato alla stazione Termini una... Turista accoltellata a Roma, il gip sul 24enne polacco: «È un violento e spregiudicato». Su un suo coltello possibili ... Quello nei video non sono io. Non ero a Termini quella sera. I coltelli li uso per vivere da senzattetto. Il mistero di Aleksander Mateusz Chomiak, ...Marito e moglie, carabinieri, stavano tornando a casa in treno, quando all'interno del vagone hanno visto un ragazzo che assomigliava al responsabile dell'accoltellamento alla stazione Termini [Video] ...