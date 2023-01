Turista accoltellata a Termini | i parenti dell’aggressore | ”Era pericoloso | poteva succedere una tragedia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma. L’accoltellamento avvenuto anegli scorsi giorni, ai danni di unaisraeliana che stava facendo il biglietto, è l’ennesimo atto di violenza che si aggiunge alle cronache della Capitale. Un gesto violento e ”imponderabile” come lo ha definito lo stesso Prefetto di Roma che ha disposto per il prossimo futuro una stretta sui controlli nei luoghi critici, di grande transito, come appunto le stazioni., infatti, lo scalo ferroviario più grande d’Europa è in cima alla lista delle priorità. Ad ogni modo, nelle ultime ore, i Carabinieri sono riusciti ad intercettare l’autore della violenta aggressione e ad identificarlo grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di sicurezza disseminate in stazione. Si tratta del 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì ...