Turista accoltellata a Roma | su Chomiak sospetti disturbi psichici Il pm | «È pericoloso e può colpire ancora»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un soggetto «socialmente», con «problemi», che potrebbe «» e per questo deve rimanere in carcere. Così il pubblico ministero milanese Enrico Pavone ha richiesto la convalida del fermo e di custodia cautelare in struttura penitenziaria per Aleksander Mateusz. Il 24enne polacco senza fissa dimora è stato prima identificato e poi individuato e fermato ieri, 3 gennaio, vicino alla stazione centrale di Milano. L’uomo, che viveva in Italia da 8 mesi circa, è accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento di unaisraeliana alla stazione Termini dila notte del 31 dicembre. Il giovane non parlerebbe italiano e per il momento non ha aperto bocca con gli inquirenti, che ritengono il gesto privo di un movente. Nel ...

Open

Il clochard aggressore dellaisraelianaa Roma , il 23enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak, fermato martedì a Milano, è 'socialmente pericoloso ' e potrebbe colpire ancora. Il pm, nel chiedere la convalida ...- Il senzatetto fermato ieri a Milano potrebbe avere problemi psichici. Il giovane, riferiscono gli inquirenti, vagava da mesi come una sorta di 'fantasma' in Italia. Chiesta la convalida del ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto I fantasmi di Aleksander Finisce la fuga dell’aggressore di Roma: preso a Milano sul treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio. Polacco, 24 anni, da 8 mesi faceva il senzatetto in ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...