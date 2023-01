Turista accoltellata a Roma | il clochard | “Non sono stato io”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Milano, 4 gen (Adnkronos) (Afe/Adnkronos) “Il mio assistito ha risposto alle domande e si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di non essere neanche transitato aTermini il 31 dicembre perché non aveva nessuna necessità”. Lo riferisce Francesca Rena, avvocato d’ufficio di Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arreieri a Milano, quando èriconosciuto da una coppia di carabinieri fuori servizio. Il 25enne era ricercato da sabato sera, quando ha accoltellato unaisraeliana all’interno della stazione capitolina. “Non si è riconosciuto in quelle immagini”, ha quindi spiegato l’avvocato, in riferimento alle immagini dell’aggressione immortalate da alcune telecamere. L’uomo – nell’interrogatorio davanti al gip durato circa un’ora – nega le accuse. Il giovane resta in ...

Open

L'uomo, che viveva in Italia da 8 mesi circa, è accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento di unaisraeliana alla stazione Termini di Roma la notte del 31 dicembre. Il giovane non ...I tre coltelli sequestrati ieri al giovane non sembrano compatibili con quello usato per 'colpire' laa Roma. Secondo le immagini dell'aggressione, l'arma utilizzata sarebbe più piccola di ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto Il permesso di soggiorno è stato poi sottoposto ad un controllo approfondito da parte della polizia scientifica, che ha confermato i sospetti dei poliziotti. L’uomo ha così presentato un permesso di ...Sul caso della turista israeliana accoltellata a Roma Aleksander Mateusz Chomiak, il senzatetto polacco di 24 anni fermato per l'aggressione alla stazione ...