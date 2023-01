Truffe online | pedopornografia e hacker | 2022 anno del boom

Adnkronos

Tra l'e - commerce e il trading, lo scorso anno sono stati 15.508 i casi trattati e 3.541 le persone indagate. Con un boom impressionante delle somme sottratte: oltre 115 milioni, il 58%...Barbara Strappato, dirigente della polizia postale, qual è la prima difesa contro le'Innanzitutto bisogna denunciare. È importante poi restare calmi, mai avere fretta: in generale è cattiva consigliera ma lo è soprattutto sul web, dove tutto corre veloce. Fermiamoci ... Truffe on line, Polizia Postale: "Nel 2022 cresciute del 3%" Anche l’e-commerce è a rischio truffe «Sì, a Natale sui pacchi e le offerte online è successo di tutto. Per esempio con l’offerta di un albero di Natale con tanto di trenino elettrico e il Villaggio ...Pedopornografia che scorre in rete e tra i videogiochi, truffe tramite messaggini e raggiri sul web: il 2022 è stato l’anno nero dei reati online. I dati diffusi dal report annuale ...