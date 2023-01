Trovato in possesso di stupefacenti | un arresto nel Salernitano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino, hanno tratto in, nella flagranza di reato Emanuele Falivene, perché a seguito di perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, verosimilmente utilizzati per pesare, tagliare e confezionare la sostanza stupefacente, nonché una pistola a gas, modello combat 1911, priva del tappo rosso, con caricatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

