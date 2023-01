“Trattamento diffamatorio contro Nikita” | l’avvocato della Pelizon inoltra una comunicazione al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lo staff diha deciso di proseguire la sua lottaalcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che stanno facendo di tutto per screditare e mettere in cattiva luce la modihato unaal GF Vip Vi informo che, anche grazie alle vs segnalazioni e proteste,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.