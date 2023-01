Tragedia a Genova | guardia giurata spara e uccide la compagna e poi si toglie la vita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Omicidio suicidio a, dove unaha ucciso la fidanzata di 24 anni per poirsi la. Unaavvenuta nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure dove un vigilante di 31 anni ha primato allaper poi rivolgere l’arma contro se stesso. Sono intervenuti i medici del 118, le volanti e la squadra mobile, che indaga sul caso. Un familiare ha dato l’allarme La– ricostruisce il Tgcom24- avrebbe usato la pistola in dotazione perre la donna e poirsi la. I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nell’abitazione in cui vivevano. A dare l’allarme è stata la sorella della ...

Primocanale

Omicidio suicidio nel tardo pomeriggio, nel quartiere di Pontedecimo nell'estremo ponente di. E' successo in un appartamento di via Anfossi, dove i due giovani sono stati ritrovati senza vita. Autore del gesto è un guardiano notturno che ha usata la pistola d'ordinanza contro la .... Doppiaquesto pomeriggio a Pontedecimo, dove in un appartamento del civico 22 di via Anfossi sono stati trovati morti due giovani , un uomo e una donna. Secondo le prime informazioni, ... Genova, giovane spara alla fidanzata e si toglie la vita - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Lig... Omicidio suicidio a Genova, dove una guardia giurata ha ucciso la fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure dove un vigil ...Tragedia a Genova. Una guardia giurata di 31 anni ha ucciso la fidanzata di 24 anni e si è tolto la vita sparandosi. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio in via ...