Traffico Roma del 04-01-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Luceverdeuna sera dalla redazione apriamo con il raccordo anulare e ci sono difficoltà non la carreggiata interna penalizzata da un incidente incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dalla Casino casino all’appia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita Ardeatina Sino all’uscita Anagnina la polizia locale Cerignola ancora un incidente in via di Settebagni ci troviamo a ridosso di Porta dire altro incidente a San Basilio via Casal tidei un terzo incidente lungo viale Adriatico sta per terminare allo stadio Olimpicoa Bologna al termine della gara inevitabili le ripercussioni sulla tangenziale lungo viale di Tor di Quinto E comunque sulle strade del Flaminio del della Vittoria Magione informazione su questa notizia sono disponibili sul sito.luceverde.it la cura della c e ...