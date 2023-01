Traffico Roma del 04-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara una buona giornata ben trovati a questo aggiornamento sulla via Salaria abbiamo rallentamenti per lavori tra il raccordo anulare all’aeroporto dell’Urbe su Corso Francia rallentamenti all’altezza della tangenziale in direzione Flaminio Anche qui si tratta di lavori altri disagi per lavori sulla via Aurelia Antica senso unico alternato all’altezza di Villa Pamphili mentre sulla casa in via di Torrevecchia a rallentare è ila San Pietro in questi giorni l’omaggio a papa Benedetto XVI domani funerali possibili e rallentamenti sul lungotevere intanto modifiche alla viabilità divieti e chiusure nel rione Borgo tensione al blocco dei veicoli più inquinanti è vietata la circolazione nella zonalimitato della fascia verde Ora via libera per auto e moto lo stop è nel pomeriggio dalle 16 alle ...