Traffico Roma del 04-01-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovatischerzo aregolare il Lungotevere la tangenziale è il raccordo anulare Ma attenzione al blocco dei veicoli più inquinanti è vietata la circolazione nella zona alimitato della fascia verde blocco fino alle 9:30 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 i mezzi coinvolti i veicoli e benzina fino a 3 e i diesel fino alle ore 4 in zona San Pietro cambiamenti alla viabilità divieti e chiusure lunghe file previste in giornata per l’omaggio a papa Benedetto XVI A proposito di chiusura chiuso un tratto di via della Magliana tra il trullo e Muratella nel trasporto ferroviario è ripristinata la circolazione sulla lineaCesano Viterbo in precedenza treni rallentati a causa di un passaggio a livello danneggiato con queste ...