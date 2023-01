Trabzonspor-Giresunspor giovedì 05 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilcampione uscente sembra continuare a fare un passo avanti e due indietro: la bella vittoria contro il Fenerbahce ha visto come seguito il pesante KO contro il Karagumruk di Pirlo, con i rossoneri che hanno vissuto una delle loro finora rare giornate di gloria. Sul mar nero per il diciassettesimo turno di superlig turca arriva ildi Keles, squadra che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Bilbao 21:00 TURCHIA SUPER LIG Gaziantep - Basaksehir 0 - 1 (*) Adana Demirspor - Istanbulspor 18:0018:00Nel campionato turco vittorie interne alla portata per l'Adana Demirspor di Montella e ilrispettivamente contro Istanbulspor e. Pronostici Premier League Arabia Saudita In ... Trabzonspor-Giresunspor (giovedì 05 gennaio 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasinda Trabzonspor, sahasinda Giresunspor'u agirlayacak. Akyazi'da oynanacak mücadele saat 20.00'de baslayacak. Karsilasmada Ali Palabiyik düdük çalacak. Palabiyik'in ya ...Süper Lig'in 17. haftasinda heyecan devam ediyor. Son sampiyon Trabzonspor, sahasinda Giresunspor ile karsilasiyor. Karadeniz derbisinde iki takimin da hedefi sahadan 3 puanla ayrilmak. Trabzonspor Gi ...