(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Eccola qui l’ermeneutica della continuità, mi sono detto quando ho visto l’incongruo, quasi blasfemo albero di Natale a fianco della salma di Benedetto XVI nella camera ardente. Continuità con Papa Giovanni Paolo II che per primo, nel 1982, introdusse l’albero di Natale in Piazza San Pietro, e con Papa Francesco che quell’albero continua a benedire alla sua gesuitica ovvero sincretistica maniera. Due Papi di sicura fede e un Papa gesuita e però tutti e tre similmente e conciliarmente convinti di poter cristianizzare il mondo, quando invece, evidentemente, è il mondo a mondanizzare sempre più la Chiesa. Riportando al paganesimo originario la conifera che qualcuno per qualche secolo si illuse di liberare dalle presenze odiniche e cosmiche. Grande è la confusione in Vaticano, anche cromatica: Ratzinger da morto veste di rosso mentre fino a ieri, da vivo, vestiva di bianco, e anche per ...

Estratto dell'articolo di Claudio Tito per 'la Repubblica' benedetto xvi riceve francesco Una resa dei conti.' e 'non'. Per stabilire definitivamente i rapporti di forza dentro la Chiesa. Ma anche per ...E questo, secondo quanto racconta Repubblica, fa parte della guerra internae nonnel Conclave. La guerra nel Conclave Le campane delle chiese d'altro canto non hanno ... Tra bergogliani e sedevacantisti, resto in dubbio Il pagano albero di Natale in Piazza San Pietro lo ha introdotto Giovanni Paolo II e i suoi successori lo hanno confermato. Due Papi di sicura fede e un Papa gesuita, tutti e tre convinti di poter cri ...Una resa dei conti. Tra “bergogliani” e “non bergogliani”. Per stabilire definitivamente i rapporti di forza dentro la Chiesa. Ma anche per preparare l’eventuale futuro Conclave. La morte del Papa eme ...