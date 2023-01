Tournée 4 Trampolini oggi | Innsbruck 2023 | orario gara | programma | tv | streaming | accoppiamenti KO system

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Passate agli archivi le tappe tedesche, quest’comincia ufficialmente la seconda metà della 71madei Quattro. L’appuntamento odierno è fissato sul Large Hill dia partire dalle ore 13.30 per la terzadella Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2022-. Halvor Egner Granerud insegue il sogno Grande Slam (e anche una possibile clamorosa “perfetta”, vincendo tutte e otto le serie di), ma ieri in qualificazione non ha brillato anche a causa del meteo avverso. Il polacco Dawid Kubacki insegue da lontano a 26.8 punti dal norvegese nella classifica generale della kermesse, ma tutto può ancora succedere. L’evento diverrà trasmesso ...