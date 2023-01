Tour de Ski | rimonta Pellegrino nell' inseguimento | è terzo - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Radio Più

Non solo, è la terza volta che ci riesce in questo 17esimode, nella 20 km di fondo a tecnica libera. La competizione arriva ora in Italia, da venerdì in Val di Fiemme con l'ascesa del ...Il valdostano recupera un minuto a Klaebo, che vince la prova, e rientra in gara per a generale delde: bene anche De ... ELIA BARP CHIUDE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE SKI A META' CLASSIFICA La 20 km pursuit maschile in tecnica libera che si è disputata ad Oberstdorf, in Germania, quarta tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, vede gioire ...TOUR DE SKI - Prosegue la stagione meravigliosa di Federico Pellegrino, che nella 20 inseguimento di Oberstdorf agguanta il sesto podio stagionale chiudendo al ...