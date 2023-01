Tour de Ski 2023 oggi | 20 km pursuit Oberstdorf | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), Germania, atto secondo. O quarto, dipende dai punti di vista.(11:15 uomini, 14:30 donne) c’è la 20 kma tecnica libera, parte conclusiva in chiave tedesca delde Skiprima del trasferimento in Italia, e più precisamente in Val di Fiemme. Si ricomincia con Francesco De Fabiani che parte da migliore deglidopo ladi ieri, mentre a Federico Pellegrino serve risalire dalla ventunesima posizione. Certamente il fatto che si gareggi nella sua tecnica libera non gli dispiace, ma resta da capire quali potranno essere le dinamiche dell’ennesimaa potenziale trazione Klaebo. In campo femminile sarà Karlsson-Kalvaa-Weng il confronto a tre in chiavede Ski tutto da vedere. Le italiane ...

Johannes Klaebo si è imposto nella 10 km a tecnica classica di Oberstdorf, in Germania, continuando nel suo filotto di vittorie " tre in altrettante gare - , in questode, valevole anche per la Coppa del mondo. Il norvegese ha anche ottenuto la sua quattordicesima vittoria nella manifestazione grazie ad una prova in crescendo, in controllo nelle prime fasi, ...Nella 10 km maschile in tecnica classica di Oberstdorf, terza tappa delde, è dominio norvegese: al fianco di Johannes Hoesflot Klaebo (che conferma il primato nelde, davanti a tre compagni di squadra) salgono difatti sul podio Simen Hegstad Krueger (+... Sport invernali - programma della settimana: Tour de Ski e Quattro Trampolini, torna il biathlon Ventunesima posizione per il valdostano, in una prova sicuramente non congeniale alle sue caratteristiche tecniche.