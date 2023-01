Tour de Ski 2023 oggi | 20 km pursuit Oberstdorf | programma 4 gennaio | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo si congeda da, in Germania:, mercoledì 4, saranno inle 20 kmtl (11.15 uomini, 14.30 donne). Dopo le prime tre tappe l’Italia ripartirà con 14 atleti. LA DIRETTA LIVE DELDE SKI ALLE 11.15 E ALLE 14.30 In campo femminile sono rimaste 4 azzurre, ovvero Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Cristina Pittin, mentre in campo maschile sono presenti tutti i 10 azzurri, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò, Mikael Abram, Elia Barp e Dietmar Noeckler. Calendario Sport Invernali: ...

Eurosport IT

