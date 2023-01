Tour de France | si realizza il sogno della Uno-X

La Gazzetta dello Sport

Gli organizzatori deldehanno ufficializzato le 22 squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Grande Boucle. I team saranno composti da 8 ciclisti, saranno così 176 i corridori al via della ...E al quarto giorno dell'anno è arrivata la decisione di Aso, la società organizzatrice delde, che ha comunicato gli inviti per la 110a edizione: partenza da Bilbao in Spagna il primo luglio, conclusione a Parigi domenica 23 luglio. Il meccanismo per i grandi giri è blindato: ... Tour de France, le squadre: per la prima volta c’è un team norvegese I tempi in cui per allestire una squadra di ciclismo professionistico bastavano una sponsorizzazione di una piccola azienda, una decina di corridori, pochi mezzi e una manciata di persone a comporre l ...Per la settima volta di fila non c’è nessuna formazione italiana: l’ultima è stata la Lampre nel 2016. La Uno-X è la squadra emergente della Norvegia: ci sono Kristoff e il talento Tobias Johannessen, ...