Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio | “operazioni sospette nelle scommesse”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Gli ultimi mesi di Francescosono stati condizionati dalle notizie di gossip. E’ infatti finito il matrimonio con Ilary Blasi, il Pupone ha già iniziato una nuova relazione con Noemi. Il nome dell’ex calciatore della Roma è finito sui giornali in relazione ad una nuova pagina sulla seperazione con l’ex moglie. “Bonifici verso case da gioco estere”, “milioni di euro approdati a Montecarlo” e il giallo su 80.000 euro versati a una pensionata di Anzio. E’ quanto riporta ‘La Verità‘, che parla di “alcune segnalazioni didegli addetti all’antiriciclaggio”. Foto di Ettore Ferrari / AnsaI dettagli Nel dettaglio si tratterebbe di segnalazioni giunte agli uomini di Bankitalia e legate allee al gioco d’azzardo, grandi passioni dell’ex capitano giallorosso che sarebbero tra le cause dei litigi ...

Corriere Roma

Leggi anchee la fine del matrimonio con Ilary: "Non ho tradito per primo, Noemi è venuta dopo" Ilary Blasi 'scherza' con: il 'furto' da Rolex e le foto con Noemilocale della ...e Noemi Bocchi, Capodanno a Miami e prima cenaristorante italiano: il selfie scatena il gossip Ibrahimovic e Drake insieme a Miami L'incontro tra Ibrahimovic e Drake è avvenuto a Miami, al ... Francesco Totti nel mirino dell'Antiriciclaggio: bonifici sospetti ai casinò di Monte Carlo, Londra e Las Vegas "Bonifici verso case da gioco estere", "milioni di euro approdati a Montecarlo" e il giallo su 80.000 euro versati a una pensionata di Anzio.Nella separazione tra Totti e Ilary Blasi entra anche la passione per le scommesse: le operazioni sospette finite nel mirino dell'antiriciclaggio ...